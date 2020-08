Krav om mundbind eller visir gælder også for Den Lille Færge

"Jeg har i dag (torsdag den 20. august, red.) fået bekræftet af myndighederne , at vi også er omfattet af reglerne om, at alle - både passagerer og personale - skal have mundbind eller visir på, når de sejler med os," fortæller Niels Baggesen til Hillerød Posten.

Færre passagerer om bord

Den Lille Færge må have 30 passagerer med om bord plus besætningen - præcis som før coronaen.

Men for en sikkerheds skyld har man valgt at sætte antallet af passagerer ned til 20.

"Vi har faktisk lov til at have 30 passagerer med om bord på hver tur, men som udgangspunkt tager vi kun 20 med for at sikre god plads mellem alle. Det er vigtigt, at alle føler sig trygge og får en god oplevelse, når de sejler med os," siger Niels Baggesen.