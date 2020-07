Se billedserie Kræftramte Rasmus blev meget overvældet og rørt, da Make-A-Wish dukkede på med en gave til ham: En røremaskine som Mette Blomsterberg havde anbefalet.

Kræftramte Rasmus overrasket: Fik stort ønske opfyldt

Kræftramte Rasmus Machon Davison fik besøg af foreningen Make-A-Wish, og det var ifølge ham og hans familie fantastisk med et positivt indspark i livet

Hillerød Posten - 15. juli 2020 kl. 06:37 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor flok familiemedlemmer og venner stod onsdag eftermiddag samlet i en have på Fredensborgvej i Hillerød med to store indpakkede gaver på havebordet foran sig. Klokken 16 blev dagens hovedperson Rasmus Machon Davison ført ud med bind for øjnene.

"Surprise," lød det fra de omkring 20 gæster, som var mødt op for at overraske den kræftramte Rasmus med en gave fra foreningen Make-A-Wish. Make-A-Wish opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år med livstruende sygdomme for at skabe håb, styrke og glæde.

Vild med at bage I gaven gemte sig en røremaskine, for 18-årige Rasmus er vild med at bage. Faktisk havde han, inden han blev syg, taget flere bagekurser og derigennem mødt konditor Mette Blomsterberg, som sørgede for kager og en personlig videohilsen til Rasmus på dagen.

"Du har dit lyse sind - det må du aldrig lægge fra dig," sagde hun blandt andet på videohilsenen til den tydeligt overvældede Rasmus, efter han havde pakket røremaskinen og røreskålen op foran alle de fremmødte gæster.

"Det er fantastisk. Jeg elsker at bage - jeg bager alt muligt. Så det er bare dejligt med en røremaskine," sagde Rasmus Machon Davison til Hillerød Posten.

Han var også meget glad for den personlige videohilsen fra Mette Blomsterberg.

"Jeg har mødt hende mange gange til kurser og foredrag, så det er fantastisk at få en hilsen," sagde han.

Altid positiv Rasmus Machon Davidsen blev så overvældet, at han trillede nogle tårer og fik et stort kram af sin mor. Han havde da også tilbragt dagen på Rigshospitalet og havde blot hvilet sig lidt, inden gæsterne dukkede op med overraskelsen.

Ifølge hans mor, Betina Machon Davison, er det meget usædvanligt at se Rasmus græde:

"Han er altid positiv og glad, så det var meget rørende at se ham græde," sagde hun og glædede sig over, at der skete noget godt i Rasmus' liv:

"Den har stået på kræft og kemo - og jeg ved ikke hvad - så længe, så det er på tide, at der sker noget positivt og noget mere normalt i hans liv. Han elsker at bage, men han har ikke haft kræfter og overskud til det. Så nu skal vi lige have samlet maskinen, og så står han sikkert allerede i morgen og bager".

Kræft blev ikke opdaget Rasmus Machon Davison, som mange måske kender fra en række artikler i B.T., mistede sit ben i november, da det måtte amputeres på grund af kræft.

Kræften blev opdaget meget sent, for Rasmus gik til sin praktiserende læge adskillige gange med smerter i benet i foråret sidste år, men lægen afviste gang på gang, at der var behov for yderligere udredninger eller scanninger, har Rasmus fortalt til B.T.. Også læger på sygehuset og en ortopædkirurg sendte ham hjem uden yderligere undersøgelser. Først på en ferie i England blev han af en engelsk læge henvist til MR-scanning hjemme i Danmark, og scanningen viste en sjælden form for knoglekræft.

Derfor fik han benet amputeret, men kræften havde også nået at sprede sig til blandt andet lungerne.

Kamp for protese Rasmus fik bevilget en benprotese, som ikke kan tåle vand, af Hillerød Kommune, men han har kæmpet for at få bevilget den cirka 230.000 kroner dyrere protese, for at han kan fortsætte sit arbejde i cateringbranchen og dyrke sine fritids- interesser med blandt andet undervandsjagt.

Sagen er nu endt i Ankestyrelsen, hvor familien forventer at få svar til september.

Rasmus fik sin ikke-vandafvisende benprotese i marts, men efter at B.T. skrev om sagen, meldte en anonym læser sig på banen og donerede de cirka 230.000 kroner, så Rasmus i juni kunne få sin vandtætte protese.