Kræftrådgivningen i Hillerød blev brugt 4.536 gange i 2019

En ny årsrapport med opgjort status for 2019 viser, at kræftpatienter og pårørende har henvendt sig 4.536 gange til Kræftrådgivningen i Hillerød for at få rådgivning og støtte til at komme gennem et forløb med kræftsygdom.