Kræftrådgivningen har stadig åbent på telefonen

Hillerød Posten - 21. marts 2020

Kræftens Bekæmpelse har lige som resten af Danmark lukket ned for alle aktiviteter, hvor mennesker samles for at begrænse udbredelsen af coronavirus. Men kræft kan ikke sættes på pause. Derfor er rådgiverne i Kræftrådgivningen i Hillerød klar ved telefonen, hvis kræftpatienter og pårørende har brug for rådgivning og støtte.

På grund af corona-situationen i Danmark er kræftrådgivningen midlertidigt lukket for personligt fremmøde. Alle aktiviteter, samtalegrupper og muligheden for at komme forbi til rådgivningssamtale er derfor sat i bero.

Else Carlstedt, rådgivningsleder i Kræftrådgivningen i Hillerød, håber, at kræftpatienter og pårørende, vil benytte sig af muligheden for at ringe til kræftrådgivningen i stedet:

"Selvom corona fylder meget i samfundet lige nu, kan kræft ikke sættes på pause. Der kan stadig opstå mange spørgsmål og overvejelser i livet med kræft - og samtidig kan corona give særlige bekymringer. Vi er klar til at rådgive kræftpatienter og pårørende om både corona og livet med kræft, så tøv ikke med at ringe til os," udtaler hun i en pressemeddelelse.

Kræftrådgivningen er foreløbigt lukket frem til og med den 29/3, men det kan ændre sig, alt efter hvordan situationen udvikler sig.

Kræftrådgivningen i Hillerød kan kontaktes på telefon 70 20 26 58 eller via e-mailen hillerod@cancer.dk.

Alle kræftpatienter og pårørende kan få professionel rådgivning hos Kræftens Bekæmpelse. Tilbuddet er gratis, og du behøver ikke at være medlem for at få rådgivning.