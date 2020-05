Kræftrådgivningen i Østergade er åben igen - efter aftale. Arkivfoto

Kræftrådgivning åbner igen

Hillerød Posten - 15. maj 2020 kl. 15:18

Nu er der godt nyt til kræftpatienter og pårørende i Hillerød og omegn. Nu åbner Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning på Østergade i Hillerød igen. Det vil sige, at det fra mandag igen er muligt at komme fysisk ind til samtale med en rådgiver. Men kun hvis du har aftalt tid i forvejen.

Åbningen er et led i en langsom genåbning af landets kræftrådgivninger, og selvom kræftpatienter og pårørende generelt har været glade for at få telefonisk rådgivning, så vil tilbuddet om kunne at komme fysisk ind i rådgivningen uden tvivl glæde brugerne.

"Vi er glade for, at vi nu kan begynde at tage imod kræftpatienter og pårørende i kræftrådgivningen igen. Når vi følger forholdsreglerne med afstand og hygiejne og kan styre, hvor mange som er i huset ad gangen, kan vi godt have samtaler inde i selve rådgivningen på en sundhedsmæssig forsvarlig måde," siger Else Carlstedt rådgivningsleder i Hillerød.

Særlig risiko Det er vigtigt for Kræftens Bekæmpelse, at åbningen sker under forsvarlige forhold:

"Nogle af vore brugere kan være i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Derfor håndhæver vi myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne meget omhyggeligt. Det er vigtigt, at alle ringer ind på forhånd og bestiller tid, forklarer Else Carlstedt.

Hvis du er kræftpatient eller pårørende og gerne vil bestille tid til samtale i Kræftrådgivningen Hillerød - så skal du ringe på 7020 2658.

