Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik slår dørene op igen

De frivillige medarbejdere i IGEN-butikken i Hillerød glæder sig til at åbne dørene igen for de kunder, som har ventet tålmodigt, siden butikken lukkede den 12. marts. Butikken åbner torsdag 14. maj klokken 11, og det bliver med alle de sundhedsmæssige tiltag, der gør, at butikken kan besøges forsvarligt og uden risiko for smitte med Covid-19.