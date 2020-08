Konservative indgår valgforbund med eks-medlem

Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige i Hillerød har besluttet at indgå en aftale om valgforbund til kommunalvalget næste år.

Det oplyser de to partier i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

"Rigtigt mange forhold samler vores holdninger og politik, og vi synes, at det er vigtigt at minimere eventuelt stemmespild af borgerlige stemmer til valget, og derfor har vi valgt at indgå valgforbund. Det fortjener det borgerlige Hillerød," skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.

Mette Thiesen, der er byrådsmedlem i Hillerød for Nye Borgerlige, valgte at forlade de konservative i protest i 2017.

"Det har i denne byrådsperiode i stigende grad været svært for mig at identificere mig med den politik, som Det Konservative Folkeparti fører i Hillerød," sagde hun dengang.

Men nu blæser der altså andre vinde fra Nye Borgerlige.

"Vi har mange områder, hvor vi har samme holdninger, politik og interesse for udviklingen af vores kommune, hvorfor vi har valgt at indgå et valgteknisk samarbejde," udtaler Brian Nedergaard, der formand for konservative, og Morten Bille, der formand for Nye Borgerlige, i pressemeddelelsen.

De to partier har endnu ikke taget stilling til, hvem der skal være borgmesterkandidat, oplyser lokalformændene.

"Borgerlige partier som deler vores vision for et blåt Hillerød vil være velkomne til at være del af det kommende samarbejde og valgforbund. Begge partier er i dag repræsenteret med hver et mandat i Hillerød Byråd og forventningen er, at samarbejdet skal give ekstra mandater ved det næste valg," siger Brian Nedergaard og Morten Bille i pressemeddelelsen.

