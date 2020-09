De 50 sangere plus musikerne i Hillerød Rockkor glæder sig til atter at møde publikum på søndag i Royal Stage.

Konkurrence: Vind billetter til Hillerød Rockkors koncert i Royal Stage på søndag

Hillerød Posten sætter 2 x 2 billetter til Hillerød Rockkors koncert i Royal Stage på søndag den 20. september på højkant.For at deltage i konkurrencen skal du svare på nedenstående spørgsmål og sende dit svar tilsenest lørdag den 19. september klokken 9.De to vindere får direkte besked af Hillerød Posten.VIGTIGT: Skriv dit telefonnummer i mailen, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder.Hillerød Rockkor fortolker blandt andet Rolling Stones-numre. Men hvad hedder forsangeren i Rolling Stones?

Beatles og AC/DC

300 sange blev valgt ud i første omgang for så at blev barberet ned til 20, så hvert årti er repræsenteret med to til tre sange.

"Der var en del sange og kunstnere, vi bare vidste skulle med. Det var The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd og heavy metal-gruppen AC/DC. Det samme skulle en af de første rocksange nogensinde, Rock Around the Clock, der blev indspillet af flere artister, men er mest kendt fra den version Bill Haley & His Comets lavede," fortæller Sue Bech, der formand for Hillerød Rockkor, til Hillerød Posten.

Sue Bech fortæller, også at det da krævede en del debat at vælge - og også at definere begrebet rock.