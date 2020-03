Kongelig belønningsmedalje efter 44 års tjeneste

Mekaniker Lars Hertz har fået belønningsmedalje efter 44 års tjeneste i Hillerød Motor Co.

Mekaniker Lars Hertz er blevet tildelt den kongelige belønningsmedalje efter 44 års tro tjeneste i Hillerød Motor Co., som ligger på Slangerupgade 58 i Hillerød.

Lars Hertz startede som mekanikerlærling i firmaet 1. maj 1976, og nu, 44 år, senere går han på pension for at nyde sit otium.

Lars Hertz tilhører nu en eksklusiv klub af medarbejdere, som har præsteret mere end 40 års ansættelse i det samme private firma Hillerød Motor Co.. De ansøgte derfor dronningen om, at Lars Hertz fik tildelt den kongelige belønningsmedalje for tro tjeneste, hvilket han fik tildelt. Det blev fejret den 5. marts 2020.