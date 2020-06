Konfirmander kan igen søge om økonomisk hjælp

Hillerød Propforening uddeler hvert år nogle penge til hjælp til indkøb af konfirmationstøj for at hjælpe trængte familier i Hillerød kommune.

Propforeningen har allerede uddelt én gang i år, men det er ikke noget normalt år. Mange fik aflyst deres konfirmation, og det måske så tidligt, at konfirmationstøjet endnu ikke var købt. Hillerød Propforening har derfor besluttet at lave en runde 2.

Kontakt formanden

For at komme i betragtning skal man rette henvendelse til formand Henning Jensen på telefon 4275 1315. Så får man et ansøgningsskema, der udfyldes og afleveres til formanden på adressen - Frederiksværksgade 102, 3400 Hillerød. Sammen med skemaets lægges årsopgørelsen for 2019. Ansøgningsskema og opgørelsen afleveres senest den 15. juli 2020.