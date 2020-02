Koncert i Nyhuse Kapel

"Under overskriften 'Ich gieng einmal spatieren' - Jeg gik en tur - spiller Ulla Handler en kort eftermiddagskoncert. Denne egner sig fortrinligt til en pause under en rask søndagsvandring, hvor ruten kan lægges til et musikalsk åndehul i kirkegårdshaven med besigtigelse af den vellykkede restaurering af et stemningsfuldt rum," skriver Frederiksborg Slotskirke i en pressemeddelelse.