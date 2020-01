Koncert gav støtte til idræt for flygtningebørn

Række ud til andre

Formand for Frederiksborg Rotary Michael Herschend bød publikum velkommen ved at glæde sig over, at overskuddet fra koncerten går til at hjælpe andre - nemlig til at flygtningebørn, som bor i Hillerød Kommune, kan dyrke idræt i en forening og dermed både få kammerater og blive integreret i det danske samfund.

"At række ud over os selv og at række noget videre til andre, tror jeg, at vi alle har stor glæde ved. Og netop fællesskab og oplevelsen af at høre til, er dét, vi bruger overskuddet på. Børn og unge af flygtningefamilier får mulighed for at deltage i sportsaktiviteter, hvor svømning forsat er meget populært. Børn bliver en del af sportsklubbens fællesskab og kammeratskab. Vist er der ikke kommet så mange flygtninge som for år siden. Men de børn, der dengang kom, er her jo stadig. Deres barndom holder bare ikke op. Tværtimod," sagde han og fortalte en lille anekdote om Rotarys samarbejde med integrationsteamet i Hillerød kommune:

"For få år siden startede en lille pige fra Iran med at gå til svømning i Hillerød svømmeklub, og det er gået rigtigt godt. Så godt at den nu 13-årige pige er kommet på svømmeklubbens konkurrencehold – det er da flot. Dette er blot én lille enkelt historie, men for hvert enkelt barn er det at bare at deltage en succes," sagde han og takkede både koncertens sponsorer, gæster og kunstnere.