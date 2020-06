Kommunen uddeler gratis lommeaskebægre

Kampagne for renere natur og by sætter fokus på cigaretskod

I en kampagne for renere natur og by, vil Hillerød Kommune sætte fokus på de mange cigaretskod, som alt for ofte ender rundt om i byen eller i naturen.

Ud over at det sviner, forurener de små filtre også.

"Jeg håber, at der er mange, der vil benytte sig af lommeaskebægret. Jeg håber også, at vi når ud med budskabet til så mange som muligt om, at cigaretskod er affald af plastik, der skal i skraldespanden og ikke ende på fortovet," siger formand for natur-, miljø- og klimaudvalget Louise Colding i en pressemeddelelse fra Hillerød Kommune. jesl