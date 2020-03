Artiklen: Kommunen lukker for adgang til legepladser i dagtilbud og skoler

Kommunen lukker for adgang til legepladser i dagtilbud og skoler

Familier må finde andre steder at lege end på skolers og børnehavers legepladser

Hillerød Kommune lukker nu for, at andre børn end dem, der er i nødpasning, kan lege på kommunens legepladser i dagtilbud og på skoler.

"I disse tider, hvor vi alle skal være med til at mindske og sinke smittespredningen af Coronavirus, har Hillerød Kommune valgt at lukke legepladserne i vores daginstitutioner og på vores skoler for offentligheden," skriver kommunen på Facebook.