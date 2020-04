Hillerød Kommune har fået en ny digital platform, hvor borgerne kan give deres besyv med. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Kommunen lancerer ny digital platform til borgerinvolvering

Borgerne opfordres til at komme med kommentarer til kommunens udvikling på den nye hjemmeside 'Sammen om Hillerød'

kommunen Hillerød Kommune udvider nu muligheden for, hvordan borgerne kan deltage i høringer og give deres besyv med til kommunens udvikling. Det sker med en ny digital platform, som kommunen kalder 'Sammen om Hillerød'.

'Sammen om Hillerød er en hjemmeside til borgerinvolvering og er for alle, som gerne vil deltage i det lokale demokrati, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Platformen er et supplement til de mange andre måder, du kan deltage i udviklingen af dit lokalsamfund på, som for eksempel fysiske borgermøder. Ligesom det i denne tid, hvor vi ikke kan samles mange mennesker, giver dig mulighed for at komme med dine bud på udviklingen af vores kommune. På platformen kan du se, hvordan dine naboer ser på tingene, danne din egen mening og dele dit eget perspektiv," skriver kommunen.

Første høring i gang

Allerede nu er første høringsemne oprettet på platformen. Her kan man komme med sin kommentar til, hvordan Hillerød Kommune skal se ud om 10 år, og hvordan kommunen skal udvikle sig i fremtiden.

"Hillerød Kommune vil gerne have dig en tur med op i helikopteren og have dine kommentarer til den nye strategi for kommunens fysiske og bæredygtige udvikling. Det handler om livet i byerne, trafik og mobilitet og det grønne Hillerød. Dine bud vil blive brugt som inspiration til byrådet, når de skal lave den nye strategi," skriver kommunen.

Man kan komme med sin input frem til 4. maj, og så forventes byrådet at være klar med et udkast til efteråret, hvor man kan komme med sit høringssvar til udkastet.

Politikere håber på deltagelse

Borgmester Kirsten Jensen (S) håber, at rigtig mange har lyst til at komme til tasterne på den nye platform:

"På 'Sammen om Hillerød' håber jeg, at vi får mange borgere i tale. Jeg glæder mig til at se, hvad hillerødborgerne forestiller sig om vores fælles fremtid i Hillerød. Nye byområder skyder op, og eksisterende bygges tættere. Hvordan skal vi komme omkring, og hvordan skaber vi sammenhængende naturområder? Det er mit håb, at byrådet får en masse god inspiration på den nye platform," udtaler hun i pressemeddelelsen.

Også formand for udvalget for borgerinvolvering Øzgen Yücel (V) opfordrer borgerne til at benytte den nye digitale platform:

"Jeg håber, at så mange som muligt vil komme med deres perspektiv på udviklingen af Hillerød Kommune på den digitale platform, også selvom nuet med Covid-19 og det nære, lige nu, overskygger vores hverdag".

Alle, som opretter sig som bruger med navn og mailadresse eller en Google- eller Facebookkonto, kan være med. Du finder platformen på www.sammenom.hillerod.dk.

