Kommunen etablerer nødberedskab: - Vi kan få brug for din hjælp

"I Hillerød Kommune forbereder vi os på at få brug for flere hænder og hoveder med sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer på vores pleje-, omsorgs- og sundhedsområde samt på vores voksen-socialområde som følge af corona-virus. Og vi ved, at flere har efterlyst muligheden for at hjælpe - tak for det. Du kan derfor nu registrere dig og blive en del af Hillerød Kommunes nødberedskab, som vi vil kontakte, hvis situationen udvikler sig, og vi får brug for ekstra hjælp. I første omgang har vi brug for sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer," skriver kommunen.