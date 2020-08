Kommunen er klar med gratis mundbind til udsatte borgere

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at borgere, hvor anskaffelse af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift, kan henvende sig til kommunen og få udleveret gratis mundbind. Aftalen er kommet på plads, efter at det i weekenden blev et krav, at man har mundbind på, når man rejser med den kollektive trafik.

"Fredag morgen gik vi i gang med at undersøge behovet i Hillerød Kommune, og allerede senere på dagen fik vi 30.000 mundbind hjem. Helt konkret har vi gjort det her i Hillerød Kommune, at vi har lavet nogle pakker med et vist antal mundbind i, som de kommunale medarbejdere kan udlevere til udsatte borgere," fortæller Morten Schou, der har ansvaret for kommunens depot af værnemidler.

"Vi foretager som udgangspunkt ingen former for kontrol af folk. Hvis vi kan se, at der er behov for, at personen får et mundbind til at beskytte sig selv eller andre, så udleverer vi det, men det er et tilbud, der er tiltænkt borgere, der ikke har et stort økonomisk råderum - eksempelvis kontanthjælpsmodtagere," siger Vibeke Riis, der er afdelingschef for Borger- og Socialservice i Hillerød Kommune.