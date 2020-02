Baggrunden for etableringen af eget vikarbureau bunder i et ønske om at øge kvaliteten på plejeområdet, fortæller Christina Thorholm. Foto: Ocskay Mark/Ocskay Mark - stock.adobe.com

Kommunen åbner internt vikarbureau

Genkendelighed, kontinuitet og højere kvalitet er forhåbningerne bag etableringen af vikarbureauet

Hillerød Posten - 29. februar 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds nye interne vikarbureau med vikarer inden for ældrepleje og sundhed åbner den 1. april 2020.

Baggrunden for etableringen af eget vikarbureau bunder i et ønske om at øge kvaliteten på plejeområdet, fortæller Christina Thorholm (R), der er formand for omsorg- og livskraftudvalget.

"Det er enormt vigtigt, at borgerne altid får den bedste pleje, også selvom der er nogle af medarbejderne, der er syge eller på ferie. Vi er ikke i tvivl om, at medarbejderne og lederne af plejecentrene leverer en høj faglighed og gør det så godt for borgerne som muligt. Med det interne vikarbureau vil vi sikre, at det også sker, selvom der er sygdom eller ferie," siger hun i en pressemeddelelse fra kommunen.

Vikarbureauet vil understøtte genkendelighed, kontinuitet og kvalitet ved hjælp af interne vikarer, og vikarbureauet er allerede i gang med at ansætte faste vikarer.

Hæve fagligheden Leder af vikarbureauet Carsten Theis har en fortid som leder af et internt vikarkorps i Egedal Kommune, og han forventer, at det nyopstartede vikarbureau vil være med til at hæve fagligheden og sikre en bedre kontinuitet hos borgerne.

"De interne vikarer har bedre forudsætning for at levere en anden service end de eksterne vikarer. Medarbejderne på plejehjem og i vores hjemmepleje vil med tiden lære de fastansatte at kende, og netop kendskab til hinanden er grundlæggende for et godt samarbejde. Og ikke mindst vil borgerne i højere grad møde de samme ansigter. Det giver tryghed og skaber mere kontinuitet," siger han i pressemeddelelsen.

Vikarbureauet omfatter social- og sundhedsassistenter og hjælpere og på sigt sygeplejersker. De skal dække vagter ved sygdom, uddannelse og barsel, samt hvis der er ubesatte stillinger.

Et af de nye tiltag leder Carsten Theis har udviklet og fører videre i det nye vikarbureau er en unik ansættelsesform. De fastansatte vikarer får nemlig mulighed for selv at planlægge deres vagter i et 12-ugers rul, hvor de selv kan vælge mellem at arbejde om dagen, aftenen og natten. Carsten Theis håber med den nye ansættelsesform at tiltrække dygtige social- og sundhedshjælpere og assistenter, som gerne vil have en varieret hverdag på forskellige arbejdspladser i kommunen.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside på www.hillerod.dk/hilvik eller kontakte leder af Vikarbureauet Carsten Theis på telefon 7232 2900 eller mail: carga@hillerod.dk, hvis du vil høre mere om vikarbureauet.

