Udover Hillerød Kommune har også Fredensborg Kommune og Stevns Kommune takket ja til at være med EU-projektet. Tilbage i marts 2018 lagde EU-kommissær Mariya Gabriel vejen forbi Hillerød for at overrække de 15.000 euro til hver af kommunerne.

Kommunen: - Hillerød bør droppe gratis wi-fi

Hillerød Posten - 03. september 2020 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kun lidt over halvandet år siden, at borgmester Kirsten Jensen (S) lod sig fotografere sammen med EU-kommissær Mariya Gabriel midt på Torvet og med Frederiksborg Slot liggende smukt i baggrunden.

Dengang var borgmester- smilet stort. Med en check på 15.000 euro i hånden, netop overrakt af kommissæren, kunne hun glæde sig over, at Hillerød var blandt de 15 danske byer, der var udvalgt til at deltage i et nyt EU-initiativ.

Under navnet 'WIFI4EU' skulle initiativet sikre, at turister og borgere gratis kunne gå på nettet rundt om i tusindvis af europæiske byer.

Pengene var øremærket et wi-fi-hot spot, der skulle oprettes i bymidten, og som skulle sørge for, at også Hillerøds turister og borgere kunne komme nemt og gratis på nettet, når de befandt sig i byen.

Direktionen støttede dengang op om projektet, men noget har siden ændret sig, for som man kan læse af referatet fra det seneste møde i Økonomiudvalget, anbefaler direktionen nu, at kommunen helt trækker sig ud af projektet.

"Vi er blevet opmærksomme på en række krav, som vi i første omgang ikke kendte til. Med kravene følger der flere udgifter, og vi i direktionen er meget forsigtige med at indstille projekter, der har flere omkostninger for kommunen," siger Lars Mørk, direktør for Økonomi og Ejendomme.

Ifølge ham var direktionen ikke bekendt med projektets egentlige omfang, da EU-kommisæren i marts 2018 var forbi Hillerød. Af den første udlægning af projektet fremgik det nemlig, at kommunen skulle oprette ét hot spot med ét access point, mens der i det materiale, som kommunen senere har fået adgang til, står beskrevet, at kravet for at være med i projektet omfatter hele 10 access points. Dermed vil der ifølge direktionens beregninger være en yderligere udgift på 270.000 kroner oven i de 15.000 euro, som EU har støttet hver af de deltagende kommune med.

Med de flere access points vurderer direktionen, at også driftsomkostningerne vil stige, og at kommunen dermed skal afsætte 72.000 kroner årligt til vedligeholdelse i minimum tre år. Ifølge Lars Mørk er det alt i alt lige lovligt mange penge set i forhold til, hvad direktionen forventer, at byen får ud af det gratis wi-fi.

"Vi har vurderet, at proportionerne i projektet ikke er gode nok. Vi mener ikke, at vi får den samme værdi, som det beløb, vi betaler. Det er for dyrt," lyder det fra direktøren.

Direktionen har derfor nu anbefalet, at kommunen helt trækker sig ud af projektet og altså ikke tager imod de 15.000 euro.

Gratis wi-fi er en fordel På mødet i Økonomiudvalget i sidste uge blev det vedtaget, at sagen skulle sendes videre til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Den beslutning glæder udvalgets formand, Thomas Elong (V), der modsat direktionen mener, at wi-fi giver en stor værdi for byens turister.

"Wi-fi er vigtigt. Vi kender det jo alle sammen. Det første vi spørger om, når vi checker ind på et hotel er: Hvad er wi-fi-koden? Det er næsten ligeså vigtigt som mad og drikke," siger han og tilføjer, at kommunen kan udnytte det frie wi-fi til at profilere Hillerød og samtidig bevæge turisterne rundt i byen.

"Vi vil jo gerne have, at alle vores turister tagger Hillerød på alle deres billeder og videoer af byen, når de lægger dem ud på de sociale medier, og derfor er det jo super, hvis de kan komme på nettet. Derudover kan man jo med hot spots styre dem rundt og få dem forbi de steder, vi gerne vil, som gågaden, slottet eller Slots- Akaderne".

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget vil nu kigge direktionens økonomiske beregninger igennem for at se, om ikke projektet alligevel kan være en fordel for Hillerød.

"Jeg synes, det lyder som et noget højt beløb, som direktionen har beregnet projektet til at koste. Wi-fi-udstyr er ikke så dyrt i dag, så jeg vil gerne lige kigge det igennem og se, hvad beløbet egentlig dækker over," lyder det fra formanden.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har møde igen den 7. oktober, hvor sagen formentlig vil være på dagsordenen.

"Vi vil jo gerne have, at alle vores turister tagger Hillerød på alle deres billeder og videoer af byen, når de lægger dem ud på de sociale medier, og derfor er det jo super, hvis de kan komme på nettet". - Thomas Elong, formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget (V)

