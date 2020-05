Kommende skøjtebane skal ligge på Torvet

"Derfor arbejder vi lige nu ud fra, at den skal ligge på Torvet, for så er vi sikker på, at vi kommer i gang i år," siger han.

"Der er ikke meget fornuft i at sætte en dybfryser ud i en temperatur på 10 grader. Andre skøjtebaner bruger mellem en halv og en hel million kroner om året på tre måneder, og vi vil ikke være med til at grise på den måde".

"De er ikke på fuldt højde med is, men det er meget tæt på. En fodboldspiller vil også sige, at kunstgræs ikke er det samme som græs, men det er stadig tæt på".

"Vi synes, en skøjtebane vil være et meget stort aktiv for byen. Så det er en rigtig god idé, og det er naturligt, at den kan ligge på Torvet. Nu håber vi bare, at den bliver tilpasset flot til det sted, hvor den skal ligge, så den ikke bliver en øjebæ, men passer ind i omgivelserne".