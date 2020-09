Kom til debat om overvågning med justitsministeren

"Vi bør have en diskussion om, hvor grænserne bør gå for myndighedernes anvendelse af teknologi, der giver demokratiske retsstater mulighed for at overvåge deres borgere langt mere effektivt, anonymt, billigt og omfattende, end hvad totalitære stater i det 20. århundrede kunne drømme om. Skal politiets redskaber være bestemt af den teknologiske udvikling og dens muligheder, af grundlæggende værdier eller en blanding heraf? Det er et af de helt afgørende spørgsmål i de kommende år," mener Jacob Mchangama.

"Jeg er udmærket klar over, at regeringens seneste tiltag om øget overvågning i Danmark kan give anledning til debat. Vi foretager tv-overvågning for at opklare forbrydelser og for at styrke trygheden i samfundet. Min opfattelse er, at øget overvågning kan bidrage til at øge trygheden og tilliden af den simple årsag, at det gør os bedre til at bekæmpe kriminalitet. Når danskerne oplever, at politiet bliver bedre til at bekæmpe kriminalitet, bliver vi som borgere også mere trygge og får mere tillid til hinanden og til samfundet. På den måde sikrer vi tryghed i samfundet, og det øger sammenhængskraften og dermed den frihed, som følger med mere tryghed," lyder det fra ministeren.