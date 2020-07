Kom på tur rundt i klosterruin

Søndag 12. juli klokken 13-14 kan man komme til Æbelholt Klosterruin og få en rundvisning ved historiker og museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Susan Johnsen. Man kan høre om, hvorfor klosteret kom til at ligge i Æbelholt, høre om opdagelsen af ruinen og om læge Vilhelm Møller-Christensens arbejde med ruinen, skriver Museum Nordsjæland i en pressemeddelelse og fortsætter:

I henved 400 år fra cirka 1175 til 1550 lå et af nordens største Augustinerklostre i Æbelholt, ved alfarvej mellem Roskilde og Helsingør. Fra at være gået fuldstændig i glemmebogen i henved tre og et halvt århundred, blev de første teglstensbrokker opdaget i 1920'erne, og i 1930'erne igangsatte en nytilflyttet læge - Vilhelm Møller-Christensen - en meget ambitiøs plan: Han ville finde og udgrave resterne af det engang så storslåede Æbelholt kloster."