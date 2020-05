Kom på Krible krable-tur på Solrødgård

På grund af coronasituationen har forsyningen ellers været nødsaget til at lukke ned for al deres formidlingsaktivitet af sikkerhedsmæssige årsager, men deres formidler Mathilde har til gengæld gentænkt, hvordan de i forsyningen fortsat kan formidle og give deres kunder mulighed for at komme ud i den friske luft i området omkring Solrødgård.