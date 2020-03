Kom og se kaniner i Gørløse

Der vil være kaniner, der vejer omkring 6 kilo ned til de helt små med en vægt på under et kilo. Der vil være både kaniner med opretstående ører som kaniner med hængeører. Kaninerne bliver bedømt af en autoriseret dommer lørdag mellem klokken 10 og 15 med henblik på at finde 'Best in Show' og andre præmier, ligesom opnåelse af Championater er en del af bedømmelsen. For alle kanininteresserede vil der være mulighed for at besøge udstillingen og få en god snak med garvede kaninavlere, herunder gode råd omkring fodring, avl og pleje af kaniner.