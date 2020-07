Kom med på tur: Livet i vandhullet

Derfor har de lavet en side, hvor alle kan hente inspiration til selv at tage på tur og opleve livet i og omkring vandhullet. Lav evt. en ketcher/fiskenet og en simpel vandkikkert hjemmefra, print en vandhulsbingoplade og drag ud til et af de mange vandhuller i de nordsjællandske skove. På siden kan man finde forslag til steder, der er gode at besøge, som er nemme at komme til.