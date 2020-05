Se billedserie Den vestlige forplads, set fra den kommende stibro over Overdrevsvejen. Illustration fra startredegørelsen

Kom med input: Planarbejdet med ny station går i gang

Borgerne skal nu høres om planerne for at bygge den nye togstation Favrholm med 450 nye p-pladser

Hillerød Posten - 15. maj 2020 kl. 06:27 Af Mette Dolmer Thygesen

Den nye togstation Favrholm skal skyde op syd for Hillerød, hvor det nye hospital bygges - og nu går arbejdet med en lokalplan for stationen i gang.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte på deres møde onsdag startredegørelsen for projektet, og den skal nu i høring hos borgerne, inden et reelt lokalplansforslag udarbejdes.

"Jeg tror, det bliver et rigtig godt og smukt område med et nyt trafikknudepunkt. Vi glæder os også til de 450 nye parkeringspladser på området," siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre), som håber, at nogle af de bilister, som parkerer ved Teglgårdssøens p-plads i stedet vil stille bilen ved den nye station og hoppe på toget derfra:

"Det vil give mindre trængsel i byen og bedre plads ved Teglgårdssøen".

Glæder sig til input Det var tilbage i 2012, at Folketinget besluttede at placere en ny station på S-banen ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Stationen skal også betjene Lokalbanen på linjen Hillerød-Frederiksværk-Hundested, og Favrholm Station placeres, hvor de to linjeføringer, S-tog og Frederiksværkbanen, mødes, øst for Overdrevsvejen. Vest for Overdrevsvejen skyder Nyt Hospital Nordsjælland op, og stationen og hospitalet bliver forbundet med en stibro.

Men før både station, forplads, parkeringsanlæg med videre kan bygges, skal der altså udarbejdes en lokalplan, og Dan Riise glæder sig til at høre de input, der kommer ind til planen nu:

"Nu skal startredegørelsen igennem borgerhøringer, tilrettelser med mere, og hvis alt kører efter bogen, ar vi en lokalplan klar til næste forår. NU vil jeg bare rigtig gerne høre, hvad folk har at sige til planen - og samtidig har vi mulighed for at teste, at lokalplanen passer til vores nye arkitekturpolitik".

Intet toilet Stationsprojektet indeholder også en tilkørselsvej, to cykelparkeringer med plads til i alt 300 cykler, flere forpladser og et forsinkelsesbassin. Der opføres ingen nye egentlig bebyggelser, bortset fra en mindre pavillon til buschauffører. Der er heller ikke planer om at opføre et toilet i første omgang - men der skabes mulighed for at bygge et senere hen, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Et toilet har ikke været indarbejdet, da DSB ikke længere etablerer toiletter på deres stationer undtagen på endestationer og særlige knudepunktstationer. Hvis der i fremtiden skal etableres et toilet på stationen, kan det etableres og driftes af Hillerød Kommune, men det vil kræve særlig bevilling, skriver forvaltningen.

Bygherrer på projektet er både Hillerød Kommune, Lokaltog, Banedanmark og Region Hovedstaden. Kommunen står for den største del af projektet, men lokalplansarbejdet vil foregå på samme måde som med en hvilken som helst anden bygherre, siger Dan Riise.

"Vi arbejder sammen om det, men vi behandler sagen på samme måde, som hvis en privatperson kom med det".

Stationen skal stå færdig i slutningen af 2023, så det sikres, at den kan betjene Nyt Hospital Nordsjælland, og senest ved åbningen og ibrugtagning af hospitalet i 2024.