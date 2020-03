Kom med ind på forfatter Lone Aburas værksted

Lone Aburas debuterede i 2009 med romanen 'Føtexsøen', som i 2009 modtog Statens Kunstfonds præmiering for nyudgivelser samt Munch-Christensens Kulturlegat og blev nomineret til Montanaprisen. Derudover modtog Lone Aburas i 2010 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. 'Føtexsøen' blev i 2011 til et teaterstykke.

Lone Aburas har siden udgivet 'Den svære toer' i 2011, 'Politisk roman' i 2013, 'Det kommer til at ske' i 2016 og 'Det er et jeg der taler (regnskabets time)' i 2017.

Alsidig forfatter

"Lone Aburas er en alsidig forfatter, der ikke er bange for at prøve nye toner eller formater af i sit forfatterskab. Hun mestrer både at skrive sjovt om det kedelige dagligdags som at sidde ved kassen i Føtex eller bag skrivebordet i en styrelse, men også satirisk spiddende og vrissende vredt," skriver biblioteket, som kalder hende "en af Danmarks mest spændende forfattere".