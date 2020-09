Vi bliver måske 8.000 flere borgere i Hillerød, og kommunen beder om input til en ny boligpolitik. Arkivfoto: Mdt

Kom med ideer til Hillerød Kommunes nye boligpolitik

Kommunen inviterer til borgermøde 23. september

Har man ideer til Hillerød Kommunes nye boligpolitik eller vil høre mere om forslaget til en ny strategi om kommunens fysiske udvikling, så er muligheden der ved et borgermøde onsdag 23. september kl. 18.30-21.45 i Støberihallen.

Byrådet har 26. august sendt et forslag til strategi for fysisk planlægning i offentlig høring. Strategien er forløberen for den næste kommuneplan, og sætter den langsigtede retning for den fysiske udvikling af Hillerød Kommune.

8.000 flere i kommunen "Inden for de næste 10 år kan vi blive 8.000 flere borgere i Hillerød Kommune. Det er derfor afgørende, at vi udvikler med blik for fremtiden, så vi kan blive Nordsjællands bæredygtige hjerte; miljømæssigt, socialt og økonomisk," skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Strategien behandler blandt andet emner som bæredygtig transport, bynatur og detailhandel.

Temacafeer Første del af borgermødet 23. september handler derfor om forslaget til strategi for den fysiske udvikling, mens anden del er oplæg og dialog om arbejdet med en ny boligpolitik for Hillerød Kommune.

Ved mødet vil strategien blive præsenteret, hvorefter man kan stille opklarende spørgsmål og indgive bemærkninger i en række tema-cafeer.

Høringssvar til strategien kan også gives på www.sammenomhillerod.dk. Boligpolitikken dykker ned i, hvordan boligerne skal udvikles i perioden. Den skal handle om variation og kvalitet, og sikre at nye boliger og beboere er med til at styrke kommunens økonomiske grundlag.

Der vil være oplæg om kvalitet i boliger og det almene boligbyggeri, ved professor Claus Beck-Danielsen Institut for Byggeri, By og Miljø og derefter workshop i grupper på otte personer.

"Vi skal sætte en retning for, hvordan kommunens byer og landskab skal udvikle sig i de kommende år. Ligesom arbejdet med en ny boligpolitik skal være med til at sætte retningen for fremtidens boligudvikling i vores kommune. Jeg håber derfor, at mange vil møde op, og høre mere om forslagene og komme med deres ideer," udtaler borgmester Kirsten Jensen i en pressemeddelelse.

Tilmelding nødvendig Man kan deltage i begge dele af borgermødet eller i en af delene efter eget valg.

Tilmelding er på grund af coronaregler nødvendig og kan ske via www.hillerod.nemtilmeld.dk.

jesl