Se billedserie Francis Cardenau, Jesper Larsen og Victor Cardenau har åbnet 'Sane Food' på Ægirsvej.

Send til din ven. X Artiklen: Kokke åbner nyt madmekka i Hillerød: - Det vigtigste for os er kvalitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kokke åbner nyt madmekka i Hillerød: - Det vigtigste for os er kvalitet

Blandt andre den franske mesterkok Francis Cardenau står bag ny butik i Hillerøds industrikvarter

Hillerød Posten - 12. juni 2020 kl. 18:30 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre passionerede mad-elskere har åbnet dørene til et nyt madmekka i industrikvarteret i Hillerød. Udefra er det blot en lagerbygning, men når man træder indenfor i butikken 'Sane Food by Larsen & Cardenau' på Ægirsvej 8C, bliver man præsenteret for både friske asparges, pecorino- og roquefort-oste, vanille fra Tahiti, bornholmsk kildevand, friske mandler, fisk fra en lokal fisker og meget, meget mere.

Bag 'Sane Food' står to tidligere kokke og den enes søn.

"Det vigtigste for os er kvalitet - og målet er at højne kvalitetsniveauet. Vi er os selv - og vi vil ikke ligne de andre," siger 64-årige Francis Cardenau, som sammen med sin søn, 26-årige Victor Cardenau ejer halvdelen af den nye butik.

Ramt af coronakrisen Den anden halvdel ejer 46-årige Jesper Larsen, som har arbejdet som kok i 25 år, primært i København, inden han blev ansat i Løgismose med salg til restaurationsbranchen. Siden startede han sin egen virksomhed 'Larsen Fine Food', som siden 2018 har importeret fødevarer til restauranter. Men Jesper Larsen, som bor i Frederiksværk, måtte tænke i nye baner, da coronavirusset ramte Danmark i marts:

"Alle restauranter lukkede ned, og jeg stod tilbage med ferske kyllinger, duer, asparges og mejerivarer. Så jeg måtte tænke alternativt og fik hurtigt sat et par paller sammen og arrangerede et garagesalg. Og det førte til, at jeg startede en butik. Jeg havde netop ansat Victor, dagen før Mette Frederiksen lukkede hele landet ned," fortæller Jesper Larsen.

Victor Cardenau havde taget en uddannelse i entrepreneurskab og design og startede en cateringsvirksomhed, hvorigennem han lærte Jesper Larsen at kende.

Jesper Larsen har igennem mange år kendt Francis Cardenau, som også kok er og i 90'erne var køkkenchef på Kommandanten, som i 1997 fik to Michelinstjerner som den første i Nordeuropa.

Francis Cardenau har desuden arbejdet på blandt andet Mash og Le Sommerlier - og han og hans danske hustru flyttede for tre år siden ind på et lille, stråtækt landsted i Lille Lyngby. Her nyder han roen efter sit hektiske kokkeliv og dyrker både tomater, persille, kartofler, spinat, ærter og meget mere, som de også sælger i 'Sane Food'. Frøene har han fundet i Frankrig og taget med til Danmark, så sorterne dyrkes normalt ikke her i landet.

"Francis har generelt nogle fantastiske kontakter i Frankrig, så vi kan vi det bedste af de bedste råvarer. I det hele taget har vi alle oparbejdet nogle rigtig gode kontakter til fødevareproducenterne gennem et helt liv - kontakter som det ellers ville være helt urealistisk at finde frem til. Så det giver os en unik mulighed," siger Jesper Larsen.

Færdiglavede retter Udover at levere grønt til butikken går Francis Cardenau også og kokkererer derhjemme i gryderne, så kunderne kan købe færdiglavede retter og tage dem med hjem eller med i sommerhuset - for eksempel henkogte svinekæber med mandarin, som han viser frem, da Hillerød Posten kigger forbi.

"Jeg er kok - jeg er født som kok, og jeg vil dø som kok," siger Francis Cardenau, som har stået i et køkken i nærmest 50 år og haft mange dygtige kokke i lære, blandt andre Rasmus Kofoed og René Redzepi fra henholdsvis Geranium og Noma - og han har været med til at skabe Mash-kæden og Umami.

Råvarekvalitet Men nu er det altså blandt andet i 'Sane Food', at han lægger sine kræfter med sin søn og ven. Og her skal kvaliteten fastholdes, siger sønnen Victor:

"Formålet er, at man her i butikken som privatperson kan købe sig til den samme råvarekvalitet som restauranterne - og til samme pris," siger Victor Cardenau og fortsætter:

"Det er derfor, vi hedder 'Sane Food'. Det her er, hvad der burde være 'normal mad' - at man prioriterer at købe lidt bedre kvalitet, for så får man meget igen".

For ifølge indehaverne af 'Sane Food' får man mere mad og smag ud af varerne, selvom de koster lidt mere end i et almindeligt supermarked:

"Hvis man fjerner vandet fra en almindelig supermarkedkylling, så er det stort set samme kilopris, man får kyllingen til her. En supermarkedkylling kan måske kun mætte fire personer - en af vores kan mætte seks personer," siger Jesper Larsen, som også understreger, at alt kød er fra Label Rouge: "Det er de franske fødevaremyndigheders kvalitetsstempel. Det skal overholde diverse kvalitetsstempler. For eksempel skal kyllingerne gå i det fri. De spiser 10 gange bedre, og de har arealerne til at bevæge sig frit. Alt er langsomtvoksende racer, og det giver meget mere struktur i kødet og mere mæthed. Så kødet rækker til flere personer".

Ingen indkøbsseddel Indehaverne lægger ikke op til, at man kan komme forbi 'Sane Food' med sin forberedte indkøbsseddel og købe ind til en bestemt opskrift, siger Jesper Larsen:

"Her er ikke et fast sortiment som i et supermarked. Vi har, hvad vi har, og hvad vi synes er godt lige nu".

"Man skal have et åbent sind, når man kommer herind, og være kreativ. Man skal lade sig inspirere, og vi giver meget gerne rådgivning og sparring," siger Victor Cardenau.

Francis Cardenau håber, at kunderne vil tage en snak med personalet og derigennem komme tættere på at lave god mad.

"Vi skal oplære danskerne i at spise andet end pølser og bøf. Vi skal også spise andre udskæringer af kødet, men mange tør ikke købe det, fordi de ikke kender det. Så vi skal gøre det simpelt. For eksempel brisler - dem kan man bare stege i lidt smør og en kvist timian og så anrette på en salat eller med garniture. Det behøver ikke være svært," siger han.

De har alle tre en kæmpe madpassion, siger Victor Cardenau:

"Vi har en madpassion, som vi gerne vil dele med andre. Vi vil dele vores glæde og dele de muligheder, der ligger i at arbejde med de bedste råvarer. Så det her skal være et sted, man kører efter - og det skal altid være køreturen værd," siger han.

Sane Food arbejder også på etablere en webshop, hvor der skal være en slags "bland-selv-slik" inden for madvarer.

Sane Food har indtil videre åbent torsdag, fredag og lørdag klokken 12-18. Lørdag 13. juni inviterer de til åbningsreception klokken 13-16, hvor der blandt andet bliver smagsprøver fra grillen.