Kør i hestevogn og bliv jagtkonge for en dag

Hvis du er mellem 10 og 15 år og bor i Hillerød Kommune, har du nu en unik mulighed for at komme gratis med på hestevognstur og opleve den lokale verdensarv - nemlig Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Hestevognsturene har ikke blot til formål at give unge ny viden om deres nærområde, men også understøtte fællesskab og trivsel blandt børn og unge. Parforcejagtlandskabet byder både på dramatiske historier om de kongelige parforcejagters hæsblæsende forløb, smukke naturoplevelser under trækronerne i Gribskov og plads til hygge og samvær i hestevognen.

"Med tildelingen af midler fra Hillerød Kommune til verdensarvens sommeraktivitet kan kommunens børn og unge med andre ord føle sig som jagtkonge for en dag, når hestevognen kører ud fra Skovskolen og ind mod centrum af Parforcejagtlandskabet i Gribskov, Undervejs på turen vil kulturformidler Stine Hoppe Boelsmand, der står bag turene, ikke blot underholde om de storslåede parforcejagter, der for 350 år siden udfoldedes her, men også kaste nyt lys over det kongelige hestestutteri, kulsviere og ikke mindst de mange sagn og overtro, der prægede befolkningen i skoven tilbage i tiden," skriver Museum Nordsjælland i en pressemeddelelse.