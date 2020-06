'Kød & Blod' i Slotsbio

Filmen er ifølge Slotsbio "en intens familiefortælling, der foregår i et kriminelt miljø i en dansk provinsby med et nådesløst blik på kærlighed, sammenhold og fællesskabets destruktive magt". Da Idas mor omkommer i en bilulykke, placeres den 17-årige pige hos sin moster og voksne fætre. Ida har ikke set sin familie i mange år, men hendes nye hjem er fyldt med kærlighed og varme. Familiens kriminelle levevej bliver hurtigt hverdag for Ida, men det er ikke altid nemt at adskille vold og manipulation fra kærlighed og omsorg. Snart indser Ida, hvad hendes mor forsøgte at flygte fra.