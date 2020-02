Koret ReChoired synger for børn på hospitalet i Hillerød. Pressefoto

Københavnsk kor synger for indlagte børn i Hillerød

Det københavnske kor ReChoired synger i foråret en række popkoncerter for syge børn og unge på hovedstadens hospitaler, blandt andet i Hillerød.

Koret har fået fondsmidler til projektet og skal synge alt fra Christopher til Alberte.

Koret har taget initiativet til koncertner, fordi sang siges at have en helbredende kraft, og fordi forskning viser, at sang giver livsglæde - noget børn især har brug for, når de er i berøring med hospitalsvæsenet.

Koncerterne er gratis for hospitalerne, da generøse fondsdonationer har betalt for korarrangementerne. Efter hospitalskoncerterne afholder koret en offentlig koncert og en release koncert for at skabe opmærksomhed omkring børns sygdom.

Poptoner fra børneafsnittet ReChoired har i de sidste par år brygget på projektet Poptoner fra børneafsnittet, som først og fremmest handler om at sprede musik og glæde for børn og unge, som er ramt af sygdom.

12 danske og udenlandske sange er skrevet specielt til koret - og specielt til børn og unge.

Koret og deres dirigent Peter Bom er allerede i fuld gang med at indstudere sange som 'Overgir mig langsomt' af Mads Langer, 'Love Yourself' af Justin Bieber og 'To gode venner' fra Ramasjang Mysteriet på DR.

Udover Hillerød kommer koret også til Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Hospitalskoncerterne finder sted i marts, april og maj. Læs mere på www.rechoired.dk.