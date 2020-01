Klub for voksne mænd har stor succes

Hemingway Club er et socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+.

"Siden vi startede Hemingway Club i Hillerød i maj sidste år, har der været en ret så overvældende tilslutning. Der er nu godt 100 medlemmer, og mødeprocenten ligger på ca. 65-70 til hvert møder. Og vi kan simpelthen ikke være flere i lokalet. Vi ved, at der er mange flere, der gerne vil være med, og derfor vil vi gerne tage initiativ til at starte endnu en klub. Som det ser ud lige nu, er der 22 på ventelisten," fortæller Søren H. Sørensen, der var en af initiativtagerne til den første Hemingway Club i Hillerød.

Søger frivillige

At starte en klub mere i Hillerød vil dog kræve, at der er en gruppe frivillige, der har lyst til at hjælpe til.

"Der er naturligvis en del praktiske opgaver, der skal klares for at få en klub til at fungere, og det vil formentlig kræve en gruppe på fire-fem personer, der vil tage initiativ til at drive tingene. Der er et medlem fra den nuværende klub, der gerne vil være med til at starte en ny klub op, og vi fra Initiativgruppen i den nuværende klub hjælper også gerne til med råd og dåd," siger Søren H. Sørensen.

Hemingway Club Hillerød har derfor indkaldt til et møde onsdag den 22. januar mellem klokken 10 og 12 i Kedelhuset ved Hillerød Bibliotek.

"Det er tanken, at vi på mødet skal oprette en initiativgruppe for klub 2. Vi vil fortælle mere om Hemingway Club, og så kan man efterfølgende gå hjem og overveje, om man vil være aktivt med til at starte en klub mere op," siger Søren H. Sørensen.

Tilmelding til mødet skal ske til Søren H. Sørensen på shs@kamp.dk.