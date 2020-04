Klovneløb er aflyst - men du kan stadig støtte hospitalsklovnene

Klovneløbet plejer at have næsten 1.500 deltagere, og hovedorganisationen, Danske Hospitalsklovne, havde set frem til de næsten 70 Klovneløb rundt omkring i landet. De genererer nemlig en betydelig sum penge til hospitalsklovnenes arbejde på de danske sygehuse i hele landet, hvor de spreder glæde blandt sygdomsramte børn.

I 2019 var der rekord både i Hillerød og på landsplan. I Danmark deltog 15.000 mennesker i Klovneløb, og løbene indbragte 1,5 millioner kroner i overskud. Hillerød Klovneløb, som er Danmarks største, stod for cirka 10 procent af samtlige deltagere og en endnu større andel af overskuddet, så det er bestemt en bet, at Hillerød klovneløb og mange af landets andre Klovneløb nu må aflyses.

Man kan stadig støtte Danske Hospitalsklovne. Selvom nogle mindre Klovneløb vil blive gennemført i løbet af året, står Danske Hospitalsklovne til at miste en stor indtægt. Hillerød Klovneløb leder derfor lige nu efter en storsponsor, der for 20.000 kr. vil købe 1.300 stk. Mini-klovnebøger og uddele dem til børneafdelinger på et eller flere sygehuse.

"Det vil være et lille plaster på såret og samtidig til stor glæde for en masse børn, der kommer på sygehusene," skriver klovneløbsarrangørerne.

Der er også mulighed for at købe armbånd og næser. Dette salg foregår pt. i Kop og Kande på Torvet i Hillerød.

"Ved at deltage kan man være med til at sikre, at hospitalsklovnene kan nå ud til endnu flere børn, som har brug for et ekstra smil og et kærligt kram i en svær tid," skriver arrangørerne.