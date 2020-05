Se billedserie Nye klistermærker skal sikre, at man kan shoppe i Hillerød med god afstand til andre kunder. Pressefoto Foto: FREDERIK FROST

Send til din ven. X Artiklen: Klistermærker skal minde kunder i Hillerød om at holde afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klistermærker skal minde kunder i Hillerød om at holde afstand

Hillerøds handelsliv klar til fuld genåbning - og nye klistermærker på fliserne skal minde kunderne om fortsat at passe på hinanden

Hillerød Posten - 12. maj 2020 kl. 18:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunderne i Hillerød bliver nu mødt med budskaberne "Pas på hinanden" og "Hold afstand" på nye klistermærker på gågadernes fliser.

Det er Hillerød ByForum i samarbejde med Hillerød Kommune, der har sat klistermærker à en meter i diameter fast på gangarealet for at klæde byen på til fuld genåbning af handelslivet på mandag den 18. maj. Da får også caféer og restauranter lov at tage imod kunder igen.

"Det er vigtigt, at vi fastholder hensynet til hinanden og viser samfundssind, og derfor har vi i Hillerød ByForum taget initiativ til at sætte store mærkater op, der minder kunder og borgere om at passe på hinanden," udtaler Erik Helmer Pedersen, som er direktør i Hillerød Byforum, i en pressemeddelelse.

Indtil videre er handlen foregået under gode rammer i byen, siger han:

"De butikker, som har kunnet holde åbent, har taget ansvar og holdt styr på kun at tage få kunder ind ad gangen, og kunderne i Hillerød har også været gode til at overholde de foreskrevne regler".

Opbakning fra kommunen Hillerød Kommune var med det samme klar til at bakke op om kampagnen med det resultat, at der blev råd til at lave dobbelt så mange mærkater som ellers budgetteret, fortæller Hillerød Byforum.

"Vi glæder os meget til at få mere liv i byen, men det er vigtigt, at vi husker på, at alting ikke bare er, som det var før. Det er meget vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden. Vi skal holde afstand og i øvrigt følge sundhedsretningslinjerne. De er ikke ophævede," udtaler borgmester Kirsten Jensen i pressemeddelelsen.

SlotsArkaderne genåbnede mandag den 11. maj og var godt forberedt på at tage imod kunderne med blandt andet pile og vejstriber i centeret foruden skiltning med budskaberne "God afstand er god stil", og "Vis hensyn og hold afstand" og "Hold til højre".

Flag i byen Lørdag den 23. maj er det første weekend, at hele handelslivet kan holde åbent siden COVID-19-krisen. Det markerer Hillerød ByForum ved at sætte flag op i gaderne, og Hillerød Cityforening sørger for friske blomster og røde løbere i gaderne.

Mdt