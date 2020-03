Klaverfabrikken har været regionalt spillested siden 2013. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Klaverfabrikken vil fortsætte som regionalt spillested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klaverfabrikken vil fortsætte som regionalt spillested

Klaverfabrikken satser på at blive udpeget som regionalt spillested i perioden fra 2021-2024

Hillerød Posten - 03. marts 2020 kl. 07:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klaverfabrikken har netop sendt sin ansøgning om at fortsætte som regionalt spillested af sted til Statens Kunstfond, der udpeger de regionale spillesteder i perioden 2021-2024.

Læs også: Farvel til Jens og velkommen til Peder

Og Hillerød kommune er ikke et sekund i tvivl om, at Klaverfabrikken fortsat skal være et regionalt spillested.

Den 5. februar 2020 godkendte og anbefalede politikerne således Klaverfabrikkens ansøgning.

Klaverfabrikken er et hus, som er er formet og båret af frivillige kræfter.

"Det helt særlige ved Klaverfabrikken er, at det er drevet af frivilliges engagement og initiativ, og at Klaverfabrikken gennem 25 år har været i stand til at opbygge en så stærk frivilligkultur, hvor mennesker mødes på tværs af generationer og interesser, og hvor kultur i den grad er noget mennesker skaber sammen, siger Rikke Macholm, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, i en pressemeddelelse fra Klaverfabrikken.

I støtteerklæringen fra Hillerød Kommune kan man læse, at baggrunden for kommunens støtte til kulturhuset blandt andet er, at Klaverfabrikken er i stand til at træde ud i hele regionen som en stærk drivkraft i musik- og kulturlivet.

Hillerød kommune fremhæver ligeledes værdien i, at Klaverfabrikken rækker ud til børn og unge blandt andet via partnerskaber med folkeskolerne omkring musik, formidling og drama. Derudover skaber talentudviklings- og øvelokalemiljøet et samlingspunkt og en kunstnerisk grobund for unge kunstnere i både Hillerød og i resten af regionen.

Klaverfabrikkens samarbejde med kommunens skoler, daginstitutioner og musikskole understøtter allerede den politiske ambition om at styrke kulturelle udfoldelsesmuligheder for børn og unge. Hillerød Kommune har i forlængelse af dette en forventning om, at Klaverfabrikken fremadrettet kan være med til at bringe kulturen i spil på nye måder i flere af kommunens institutioner og dermed være med til at udvikle kulturområdets bidrag til kommunens øvrige kerneopgaver.

"Vi er altid i gang med at finde nye måder, hvor vi kan møde den del af vores publikum, der ikke selv har mulighed for at opsøge os. Vi ser frem til at komme ud til endnu flere gennem et styrket samarbejde med kommunen i en fremtidig periode som regionalt spillested," siger Klaverfabrikkens daglige leder Peder Raarup Jensen

Opbakningen fra Hillerød kommune har afgørende betydning for, at Klaverfabrikken kan forblive et regionalt spillested, da det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne tildeles kommunal driftsstøtte gennem hele perioden.

"Vi har lagt et stort stykke arbejde i vores ansøgning, med god hjælp og sparring fra hele kulturhuset. Og vi er enormt glade for at mærke kommunens støtte til vores ambitioner om at fortsætte som regionalt spillested. Nu krydser vi fingre for et positivt svar og fortsætter vores arbejde," siger Peder Raarup Jensen.

relaterede artikler

Turen går til Senegal på Klaverfabrikken 28. februar 2020 kl. 14:06

Peder er ny leder af Klaverfabrikken 04. februar 2020 kl. 16:04