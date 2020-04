Se billedserie Arkivfoto Foto: Thomas Nørgaard Elvius / TNE Media/Thomas Nørgaard Elvius / TNE Me

Klaverfabrikken jubler: Fortsætter som regionalt spillested

"Vi er enormt glade og taknemmelige," siger leder, efter Klaverfabrikken er blevet udvalgt til at være ét af 19 regionale spillesteder i Danmark de næste fire år

Klaverfabrikken kan de kommende fire år fortsat kalde sig for regionalt spillested.

Det stod klart onsdag 29. april, hvor kulturhuset i Hillerød onsdag morgen modtaget svar fra Statens Kundfond på deres ansøgning om at blive regionalt spillested i perioden fra 2021-2024.

"Dagen i dag er kulminationen på mange måneders arbejde med ansøgningen. Og vi er så glade og stolte over, at vi nu kan fortsætte som kulturelt fyrtårn i Nordsjælland. Vi er et kulturhus, der konstant udvikler sig og bliver skabt af dem, der er i huset. Så der skal lyde en stor tak til alle vores fantastiske frivillige, der er fundamentet for alt, hvad vi laver på Klaverfabrikken," udtaler Klaverfabrikkens daglige leder Peder Raarup Jensen i en pressemeddelelse.

Følte sig ikke sikre Peder Raarup Jensen sendte den 27. februar, sammen med tidligere leder Jens Jepsen og alle gæsterne til deres fælles lederskifte-reception, ansøgningen af sted til Statens Kunstfond. I alt søgte 26 spillesteder i 21 kommuner om at blive regionalt spillested, og 19 af dem, heraf altså Klaverfabrikken i Hillerød fik et positivt svar onsdag morgen.

Det bliver Klaverfabrikkens tredje periode som regionalt spillested, men det betyder ikke, at de kunne føle sig sikker på titlen, fortæller Peder Raarup Jensen i pressemeddelelsen:

"Der er utrolig mange spændende spillesteder, der gør en kæmpe indsats for musiklivet, i Danmark. Derfor har vi på intet tidspunkt følt os sikre på at blive genudpeget. Selvom vi er stolte af vores hus, er det et stærkt felt, vi har været oppe imod, og der er desværre ikke støtte til alle".

Stolte Kunstfonden vurderer blandt andet ansøgninger på arbejdet med talentudvikling af unge musikere i vækstlaget, den kunstneriske kvalitet og spillestedets evne til at arrangere koncerter på tværs af forskellige genrer. Så Klaverfabrikken er stolte af at blive udvalgt blandt de 19 spillesteder:

"Vi er enormt glade og taknemmelige for, at Statens Kunstfond kan se styrken i vores arbejde med musik, talentudvikling og frivillige miljøer, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet de næste fire år".

Onsdag er Klaverfabrikkens personale samlet for første gang siden coronanedlukningen 11. marts ved kulturhuset. Telefoner og computere gløder, og med champagne i glassene ringer og skriver de rundt til venner af kulturhuset for at dele den fantastiske nyhed, fortæller kulturhuset.

Klaverfabrikken vil som regionalt spillested få en million kroner i årlig støtte af kunstfonden.

