Klaverfabrikken åbner igen for koncerter - for første gang siden marts

Klaverfabrikken er nu klar til at invitere til koncerter igen. Det bliver i den store sal med max. 80 siddende gæster

Hillerød Posten - 25. august 2020 kl. 08:50

På søndag 30. august tænder Klaverfabrikken, efter mange måneders stilhed, endelig deres højttalere igen. Det sker til en familiekoncert med Tikke Takke, der bliver kulturhusets første koncert efter mere end fem måneder.

Meget arbejde er gået forud for at få indrettet koncertsalen til at kunne imødekomme myndighedernes retningslinjer, afstand- og arealkrav, som de som kulturhus og spillested skal efterleve. Men det er de ved at være i mål med nu, fortæller daglig leder Peder Raarup Jensen i en pressemeddelelse:

"Sidste gang vi havde besøg af koncertgæster her på Klaverfabrikken var i marts. Ingen kunne have forestillet sig, at der ville gå næsten et halvt år, før vi igen kunne invitere publikum indenfor. Men nu er vi endelig klar, og vi glæder os helt vildt".

Afholdt i den store sal De mange nye retningslinjer har for Klaverfabrikken blandt andet betydet, at alle efterårets koncerter vil blive afholdt i deres store koncertsal Truckhallen med en reduceret kapacitet på 90 siddende gæster. Derudover vil entreen, baren og den generelle færd i koncertrummet være indrettet og mærket op, som man ser det rundt omkring i resten af samfundet.

"Uanset antallet af koncertgæster har det vigtigste for os været at kunne invitere vores publikum ind til en fantastisk koncertoplevelse med ro i maven. Det kan vi nu, og vi glæder os derfor til at kunne åbne dørene og lade musikken spille igen," siger Peder Raarup Jensen, der også fortæller, at de fortsat følger udviklingen nøje og opdaterer musikprogram, retningslinjer og indretning om nødvendigt.

Koncert på søndag På søndag er der endelig koncert igen, når Tikke Takke inviterer familier til koncert klokken 14.

Resten af efteråret byder på en lang række af koncerter med blandt andre Mia Marine fra Sverige, Harouna Samake fra Mali og danske Ibrahim Electric.

Billetter kan købes på www.klaverfabrikken.dk, hvor man også finder efterårets musikprogram.

