Klaverfabrikken åbner for brugerne igen

Mandag må Klaverfabrikkens brugere igen bruge kulturhuset - men publikum må vente til efteråret

Klaverfabrikken åbner dørene igen for kulturhusets brugere på mandag 8. juni. I de forgangene uger har personalegruppen arbejdet på højtryk for at klargøre huset til genåbningen. Og nu er både huset, personalet og ikke mindst de frivillige klar til igen at få Klaverfabrikken til at syde, skriver de i en pressemeddelelse.

Klaverfabrikken lukkede ned efter onsdag 11. marts, hvor symaskinerne ellers var i gang på systuen, børnene var i gang i Mutter Grib, og en frivillig receptionist sad klar i receptionen.

"Da eftermiddagens billedskolehold sagde farvel, og det sidste band slukkede lyset i øvelokalerne, var der ingen, der havde regnet med, at det først ville blive tændt igen tre måneder efter," skriver Klaverfabrikken.

Men nu på mandag åbner de altså endelig op igen.

"Det føles, som var det i går, da vi 11. marts sagde 'vi ses i morgen'. Men samtidig er det også en helt ny virkelighed, vi kommer tilbage til, som det vil tage noget tid at finde sig til rette i," udtaler daglig leder Peder Raarup Jensen, der to uger efter at være tiltrådt som ny daglig leder måtte lukke Klaverfabrikken, i pressemeddelelsen.

Stor forsigtighed Genåbningen af Klaverfabrikken kommer til at foregå med stor forsigtighed over for den fortsatte smittefare ved Covid-19. Derfor bliver huset i første omgang altså kun lukket op for dets brugere.

"Vi har taget alle Klaverfabrikkens aktiviteter op til vurdering og arrangeret dem rundt i huset, for at vi forsvarligt kan starte dem op igen," udtaler Peder Raarup Jensen.

Udover aktiviteter for husets frivillige starter Klaverfabrikkens øvelokaler og børnekurser i Billedskolen, Dramaskolen og Syskolen op igen mandag.

Ser frem til efteråret Til efteråret glæder Klaverfabrikken sig til igen at kunne slå dørene op for publikum. Det første arrangement løber af stablen 3. september, hvor der er MAM (Mad og Alverdens Musik), hvor der både bliver serveret mad og musik fra et land. Landet bliver offentliggjort samtidig med programmet i løbet af juni.

