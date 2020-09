Arkivfoto

Klasse sendt hjem: Coronasmittet elev på Grønnevang Skole

En elev i 2. klasse på skolens afdeling på Jespervej er testet positiv for Covid19

Hillerød Posten - 10. september 2020 kl. 08:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En elev på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, i Hillerød er testet positiv for Covid-19. Elevens klasse og lærere er sendt hjem, oplyste Hillerød Kommune i en pressemeddelelse onsdag aften.

Det er en elev, som går i 2. klasse på den tidligere Kulsvierskolen. Forældrene til alle børn i klassen blev orienteret onsdag eftermiddag og fik besked om, at deres børn ikke må komme i skole, før de enten har en negativ coronatest, eller der er gået syv døgn, uden at de har fået symptomer.

Eleverne vil blive fjernundervist af deres hjemsendte lærere.

På byskolen og Teknisk Skole Tirsdag kom det frem, at en elev på Frederiksborg Byskole blev testet positiv for Covid19, og i fredags meldte Teknisk Skole i Hillerød ud, at en elev var testet positiv der.

I rødt Onsdag kom det også frem, at Hillerød Kommune med 12 smittede på den seneste uge er kommet i den såkaldte 'røde kategori', hvor alle skal være ekstra opmærksomme på at undgå smitte.

Med de 12 nye smittede er incidenstallet (hvor mange smittede) for Hillerød på 23,5 per 100.000 borgere. Når det tal overstiger 20, går kommunen i rød zone.

At være i rød zone betyder, at sundhedsmyndighederne og kommunen selv holder et ekstra vågent øje med udviklingen og mulige forebyggende tiltag.

"Det er nu, vi skal huske os selv og hinanden en ekstra gang på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. 12 nye smittede lyder måske ikke af så meget, men det er steget fra tre til tolv på to dage, og Covid-19 er en lumsk sygdom, hvor vi jo ved, at det pludselig kan gå rigtig stærkt," udtalte borgmester Kirsten Jensen (S) i pressemeddelelsen onsdag.

Mdt

