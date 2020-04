Se billedserie Hillerøds Skoler når ikke at blive klar til at genåbne for de mindste elever fra før mandag den 20. april. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Kirsten Jensen: "Hillerøds skoler åbner ikke, før de er klar til det"

Hillerøds skoler når ikke at blive klar til at tage imod elever fra onsdag

Hillerød Posten - 08. april 2020 kl. 13:40 Af Martin Warming

Hillerød Kommunes medarbejdere arbejder nærmest i døgndrift i disse dage for at gøre kommunens skoler og daginstitutioner klar til at genåbne.

Men de kommer ikke til at åbne på onsdag, fortæller Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød Kommune.

"Skoler og daginstitutioner kommer ikke til at åbne, før vi kan leve op til retningslinjerne og kravene fra sundhedsmyndighederne, og vi når ikke at blive klar til onsdag," siger Kirsten Jensen.

Planen er - som det ser ud lige nu - at skolerne genåbner for de mindste elever fra 0-5 klasse mandag den 20. april.

"Vi har brug for noget ekstra tid. Det er næsten som at skulle starte op igen efter en sommerferie. Der er rigtig mange ting, der skal være på plads, før skolerne igen kan tage imod elever," fortæller borgmesteren, der er imponeret over medarbejdernes indsats for at gøre skoler og daginstitutioner klar igen.

"En halv time efter pressemødet med statsministeren (mandag den 6. april, red.) var skoleledere og medarbejdere allerede i fuld gang med planlægningen. Alle er meget hjælpsomme og fleksible, og det har været nogle virkelig hektiske døgn for mange af dem," siger Kirsten Jensen.

Borgmesteren kunne onsdag eftermiddag ikke sige noget om, hvornår de kommunale daginstitutioner åbner igen. Det kan måske ske i løbet af næste uge, men det er altså ikke sikkert endnu.

"Der er udsendt nogle generelle retningslinjer for, hvordan vi kan genåbne skoler og institutioner, men de skal jo passes ind hvert enkelt sted. På både skoler og i daginstitutioner skal vi have noget ekstra rengøring, legetøjet skal gøres rent flere gange om dagen, og nogle institutioner ligger et sted med gode udearealer, så børn og pædagoger kan være meget ude, mens andre ligger et sted uden de samme muligheder. Der er virkelig mange ting, vi skal have styr på, før vi kan åbne, og vi skal være sikre på, at både medarbejdere og børn kan være på skolerne og i daginstitutionerne på en sikker og forsvarlig måde," siger Kirsten Jensen.

I skrivende stund kan vi altså ikke siger noget om, hvornår daginstitutionerne åbner igen, men alle forældre vil få direkte besked.

"Vi skal først og fremmest tænke på sikkerheden, men jeg ved jo også godt, at der er nogle forældre, der har haft en kæmpe opgave med at passe deres fuldtidsarbejde, samtidig med at de har skullet undervise deres børn ved siden af. Jeg synes, det er godt, at vi åbner gradvist op igen, og når sundhedsmyndighederne siger, at det er forsvarligt, så synes jeg også, at vi skal gøre det af hensyn til de familier med små eller mindre børn, De har været hårdt spændt for de sidste mange uger," siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

