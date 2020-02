Sogneindsamling / Landsindsamling / Parish Collection in København 2019. Foto: Mikkel Østergaard

Send til din ven. X Artiklen: Kirker samler ind på kvindernes kampdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirker samler ind på kvindernes kampdag

Folkekirkens Nødhjælp afholder søndag 8. marts deres årlige indsamling til de mennesker, der er ramt af klimaforandringerne

Hillerød Posten - 18. februar 2020 kl. 05:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkerne i Hillerød Kommune deltager søndag 8. marts - på kvindernes internationale kampdag - i Folkekirkens Nødhjælps indsamling til de mennesker verden over, som er hårdest ramt af klimaforandringerne.

"Herhjemme resulterer klimaforandringerne i en varmere sommer eller måske en oversvømmet kælder. I verdens fattigste lande forholder det sig meget alvorligere. Her fører klimaforandringerne til massiv tørke, oversvømmelser og mudderskred, der smadrer livsgrundlaget for større befolkningsgrupper. Det resulterer ofte i konflikter om de sparsomme mad- og vandressourcer, og i sidste ende kan det tvinge familier på flugt," skriver kirkerne i en pressemeddelelse.

Ingen tid til skole Ofte er det familiens kvinder, der sørger for at passe landbruget og skaffe mad, men tørke og oversvømmelser gør det næsten umuligt at dyrke jorden, og det betyder færre penge og mindre mad. Samtidig må mange gå længere for at hente rent vand. For de unge kvinder kan det betyde, at de ikke har tid til at gå i skole.

"Verdens fattigste lider under de rige landes overforbrug. De har brug for konkret hjælp til at håndtere de katastrofale konsekvenser, der følger med klimaforandringerne - hjælp til at overkomme tørke, oversvømmelser og orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere; nye afgrøder, der kan overleve tørke og omskiftelige vejrforhold," skriver kirkerne.

Hver rute tager cirka to timer. Konfirmander og unge under 18 år kan gå sammen to og to. Gaver kan også gives på MobilePay til 114400.

Tilmeld dig Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk eller til indsamlingslederen i sognene:

Uvelse: Kim Fischer Nielsen tlf. 5185 8287 eller KFN@km.dk

Nr. Herlev: Charlotte Chammon tlf. 4826 5253 eller chch@km.dk

Tjæreby/Alsønderup: Susanne Sandholt tlf. 2962 7642 eller sandholt@fdf.dk

Ullerød: Tina Amtoft Munkholm tlf. 2167 0874 eller tina.anders.morten@gmail.com

Slotssognet: Jørgen Christensen tlf. 48249060 eller jfc@km.dk

Gadevang: Jørgen Christensen tlf. 48249060 eller jfc@km.dk

Nødebo: Niels Henrik Gregersen tlf. 2089 1158 eller nhg@teol.ku.dk

Hillerød: Jimmy Coff tlf. 25321389 eller hgi@sport.dk

Præstevang: Birgitte S. Qvist-Pedersen tlf. 4911 3235 eller birgittesqp@gmail.com

Grønnevang: Ole Tornvig-Christensen tlf. 40626256 eller ole@tornvig-chr.dk