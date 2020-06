Keramik og skulpturer vises frem til åbent hus

Overdrevhus slår i weekenden 13. og 14. juni dørene op for åbent hus med mange nye værker. Her kan ses skulpturer i keramik og bronze, vaser og skåle samt abstrakte malerier.

"Jeg har i adskillige år skabt bronzeskulpturer og malerier, og det gør jeg stadig i høj grad, men nu fik jeg lyst også at kaste mig over keramik. Så jeg har investeret i en keramikovn, og den har brændt nonstop, siden den ankom".

Det tog lidt tid for hende at sætte sig ind i glasurer og brændinger, siger Birgitte Sandvik:

"Jeg har måtte kassere en del til at begynde med, men så begyndte det at lykkes og få det udtryk, jeg gerne vil have i mine værker. Det er vildt sjovt at arbejde med, og det er utrolig spændende at åbne låget efter en brænding og se, hvordan det hele ser ud".