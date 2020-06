Kennet og hans søn fangede indbrudstyv: - Jeg følte mig da noget presset

Den dramatiske oplevelse har sat sig i Kennet Helmer-Jensen. Foto: Martin Warming Foto: Martin Warming

Kennet fangede en indbrudstyv på den gamle materielgård, men han er ikke sikke på, at han ville reagere på samme måde en anden gang

25. juni 2020

Kennet Helmer-Jensen og hans søn fangede forleden en indbrudstyv på kommunens gamle materielgård på Rønnevangs Allé, hvor en lang række lokale foreninger har lokaler. Blandt andre Hillerøds Riddere, som Kennet er medlem af.

Selvom Kennet er glad for, at han har været med til at forpurre et indbrud, så har oplevelsen sat sig dybt i ham. Situationen udviklede sig nemlig dramatisk, da Kennet Helmer-Jensen tog indbrudstyven på fersk gerning. Det vender vi tilbage til.

Indbrudsforsøget fandt sted fredag den 12. juni omkring klokken 16. Her skulle Kennets 22-årige søn Jakob hente noget på materielgården.

Han låste sig ind gennem porten til materielgården, men han undrede sig over, at der holdt en forladt bil ved Hillerøds Ridderes garage. Han kunne se, at den lille bil var proppet med blandt andet porcelæn, keramik, en kompressor og gamle militæruniformer.

Ringede til Kennet Jakob fik ret hurtigt en mistanke om, hvad der foregik, og han ringede til sin far, der straks hoppede ud i sin bil og satte kursen mod materielgården.

Da Kennet ankom til materielgården stod bilen stadig ved garagen.

"Jeg undersøgte området lidt nærmere, og pludselig kunne jeg høre en mand komme løbende. Det var bilejeren, og jeg konfronterede ham med indholdet. Han var uforstående og satte sig ind i bilen. Jeg holdt fast i ham og bilen, men han startede den og kørte hurtigt fremad med mig hængende i den ene bildør. Herefter bremsede han og begyndte at bakke tilbage. Jeg fulgte med, men mistede til sidste balancen og faldt ind i nogle flagstænger, som han kørte ind i," fortæller Kennet Helmer-Jensen, der gætter på, at tyven må have været kørt ind på området, inden porten blev låst omkring klokken 16 - og altså derfor var blevet låst inde med sin bil.



Indbrudstyven var blevet fanget bag den låste port på den gamle materielgård, da Kennets søn, Jakob, skulle hente noget i en garage på området. Foto: Martin Warming



Handlede instinktivt Kennet kom heldigvis ikke til skade, men det kunne nemt være gået grueligt galt.

"Jeg følte mig da noget presset, da jeg lå nede på jorden med hjulet lige ved siden af mit hoved, og han begyndte at køre fremad igen," siger han.

"Men jeg handlede bare instinktivt, da jeg forsøgte at stoppe ham. Der kunne jo være sket alt muligt, og jeg ved ikke helt, om jeg vil reagere på samme måde, hvis jeg nogensinde kommer til at stå i en lignende situation. Når det så er sagt, så har jeg det selvfølgelig også fint med, at det endte, som det gjorde. Det er en god fornemmelse, at jeg har været med til at fange en indbrudstyv," tilføjer Kennet.

Det lykkedes i første omgang tyven at undslippe, og han satte kursen mod porten. Men den havde Kennets søn, Jakob, i mellemtiden låst igen. Tyven vendte om og forsvandt om bag nogle bygninger på den gamle materielgård.

Da Kennet var kommet på benene igen - efter at have været en tur i asfalten - ringede han til politiet.

"De var her i løbet af tre minutter, og betjentene fandt ham ret hurtigt bagerst på pladsen, men hans bil var tom," fortæller Kennet Helmer -Jensen.

20 kasser Betjentene fandt dog efterfølgende omkring 20 kasser med tyvekoster, som tyven havde gemt rundt omkring på pladsen.

"Betjentene var virkelig professionelle. De udviste autoritet, og de fik ret hurtigt styr på tyven, som ellers var ret provokerende. De havde også overskud til at vise mig omsorg og sørge for, at jeg var ok. Det var virkelig en god og positiv oplevelse," fortæller Kennet om sit møde med ordensmagten.

"Jeg tror, at jeg ville reagere på samme måde en anden gang, men man skal tænke sig godt om. Tyven kan jo have et våben eller være aggressiv. Jeg er bare glad for, at der ikke skete noget med mig eller min søn," siger Kennet, der efterfølgende har tænkt meget over den ubehagelige oplevelse.

"Det er selvfølgelig en oplevelse, der har sat sig i mig. Jeg sover dårligt, og jeg har da også haft et par mareridt om oplevelsen. Det havde jeg faktisk ikke regnet med," fortæller Kennet, der samtidig ærgrer sig over, at man ikke kan have sine ting for sig selv.

"Det er altid tarveligt, når man stjæler noget fra andre, men i det her tilfælde, ville tyven stjæle fra foreninger, der ikke har så mange penge i forvejen. Det gør det absolut ikke bedre," slutter Kennet.

Nordsjællands Politi har over for Hillerød Posten bekræftet, at episoden har fundet sted. Politiet oplyser derudover, at tyven er en 41-årig mand med bopæl i Hillerød. Han blev løsladt igen efter endt afhøring, men han er stadig sigtet for indbrudsforsøg.

