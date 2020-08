Kendt fra tv kommer til Hillerød: Få en introduktion til den åndelige verden

"Denne aften ønsker vi at give deltagerne indsigt i den naturlighed, det er, at have kontakt til det åndelige, og ikke for at overbevise nogen om noget. Det er vigtigt, at man kommer med åbenhed og er indstillet på at bidrage med god energi til en fællesskabsfølelse, for at alle får den bedst mulige oplevelse i selskab med ånderne," skriver YHL-GYM i en pressemeddelelse om arrangementet.