New Note Festival skulle have markeret deres 15 års jubilæum - men nu er festen aflyst. Pressefoto: Mathias Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Kaster håndklædet i ringen: New Note Festival er aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaster håndklædet i ringen: New Note Festival er aflyst

De frivillige bag New Note Festival, som afholdes i og omkring Klaverfabrikken, har nu aflyst sommerens begivenhed

Hillerød Posten - 09. juni 2020 kl. 18:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De frivillige bag årets New Note Festival havde håbet, de kunne gennemføre årets festival trods coronakrisen - men de har nu aflyst den.

"Så kom dagen. Dagen hvor vi bliver nødt til at fortælle jer, at New Note Festival 2020 er aflyst. Dagen vi ikke havde forestillet os kunne komme, da vi for et år siden begyndte at lægge grundstenene for årets festival," skriver de frivillige på festivalens Facebookside.

Alt var klart Styregruppen har ifølge en pressemeddelelse nøje fulgt med i hvert et pressemøde og alle regeringens retningslinjer. Billetter var solgt, bands var booket, og frivillige var klar til festen i og omkring Klaverfabrikken. Alle tingene virkede, som om de ville falde på plads - men nu har en trist styregruppe med tungt hjerte aflyst det hele.

"Vi har indtil det sidste håbet, bedt og drømt om, at vi kunne afholde New Note til sommer," udtaler styregruppemedlem Silje Andersen i pressemeddelelsen.

De frivillige havde virkelig glædet sig, fortæller de på Facebook:

"Det sidste års tid har vi knoklet og svedt for at gøre New Notes 15-års jubilæum til noget helt særligt, og hvis vi selv skal sige det - så er vi sikre på, at det havde lykkes! Derfor har vi de sidste tre måneder håbet og bedt til, at vi alligevel skulle få lov til at invitere jer inden for, så vi sammen kunne male sommeren gul. Men bag håbet voksede tvivlen dog, og vi måtte i sidste ende erkende, at det efter omstændighederne ikke kunne lade sig gøre i år".

Vender tilbage Bag dette års festival var en helt ny styregruppe, der ifølge dem selv "med ny ild og nye drømme ville tage festivalen i deres hule hånd og på ny gøre den til deres egen". Men det må altså udsættes til næste år - og planerne og drømmene for den næste års festival er allerede godt på vej:

"Her om et par dage, når vi har været igennem følelsesrutschebanen, skal vi mødes igen, og så kan vi for alvor begynde at drømme om næste års New Note Festival. For vi kan slet, slet ikke vente, til vi kan invitere alle vores frivillige og gæster inden for i 2021," udtaler Silje Andersen.

Alle, der har købt billetter til New Note Festival 2020, kan nu vælge, om de vil gemme billetten til New Note Festival 2021 eller at få refunderet deres billet.

Mdt