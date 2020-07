Kaninen Milton var på besøg på hospitalet i Hillerød. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Kaninen Milton besøgte børn på hospitalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaninen Milton besøgte børn på hospitalet

Hillerød Posten - 12. juli 2020 kl. 06:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børneafdelingen på Hillerød Sygehus fik et fornemt og firbenet besøg, da kaninen Milton besøgte de yngste patienter for få dage siden.

"Anledningen til besøget var, at skaberne bag læringsuniverset 'Milton Around the World' donerede 300 eksemplarer af pixibogen 'Milton og den usynlige coronavirus' til afdelingen," skriver folkene bag 'Milton Around the World' i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Milton er navnet på en meget nysgerrig kanin, der tager børn med på lærerige eventyr i hele verden. Normalt beskæftiger Miltons univers sig med undervisning omkring FN's 17 Verdensmål, men da Covid-19 gjorde sit dramatiske indtog i Danmark, opstod der et stort og akut behov for at hjælpe de yngste børn i at forstå situationen. Milton trådte straks til og skabte 'Milton og den usynlige coronavirus' - en historie, der på en pædagogisk og ikke-skræmmende måde forklarer, hvad Covid-19 er, og hvorfor vi skal passe sådan på os selv og hinanden," skriver de.

I historien lærer Milton og hans venner i den fortryllede skov børnene nogle enkle gode råd, som man skal følge for at stoppe corona-bandit-virussen i at sprede sig. Dette sker blandt andet gennem sjove afstands-lege, ligesom de lærer at vaske hænder til Miltons egen vaske-hænder-sang.

Jk