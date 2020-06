Erik Helmer Pedersen, der er formand for Hillerød ByForum og C4, mener, at det er helt fantastisk, at Nordisk Film Biografer flytter den lokale biograf i Hillerød fra Nordre Jernbanevej til Gallerierne i midtbyen. Arkivfoto: Lars Skov

Kan næsten ikke få armene ned: "Det er noget af det bedste, der kan ske for Hillerød"

En biograf i Gallerierne vil være et kæmpe løft for hele bymidten, mener Erik Helmer Pedersen

Hillerød Posten - 03. juni 2020 kl. 12:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum og C4, er en glad mand. En meget glad mand.

Nordisk Film Biografer har nemlig underskrevet en kontrakt med Gallerierne, der betyder, at den lokale biograf, der i dag holder til på Nordre Jernbanevej, rykker ind i det mere eller mindre tomme shoppingcenter i midtbyen.

"Det er helt fantastisk. Vi har haft Retail Insitute Scandinavia (en del af et globalt netværk af detaileksperter, der blandt andet beskæftiger sig med de nyeste trends og tendenser inden for retail og forbrugeradfærd, red.) til at hjælpe os med at komme med nogle forslag til, hvad der kan gøre Hillerød endnu mere attraktiv, og én af de ting, de har peget på, er et oplevelsescenter. Og det skal jeg love for, at vi nu får med en biograf midt i byen," siger Erik Helmer Pedersen, der ikke lægger skjul på, at meldingen om Nordisk Film Biografers indtog i Gallerierne, er en af de bedste nyheder, han har fået i mange år.

"Det er noget af det bedste, der kan ske for Hillerød, Vi skal tilbage til 1992, hvor SlotsArkaderne åbnede, for at finde en begivenhed, der kan måle sig med det, der nu sker i Gallerierne," siger han.

Erik Helmer Pedersen mener, at en biograf midt i byen vil være med til at løfte Hillerød som handelsby.

"Nu er der endnu en god grund til at tage en tur til Hillerød. Nu får vi et center med en stor biograf, der holder åbent fra tidlig formiddag til sen aften, og det vil helt sikkert være med til at gøre Hillerød til et endnu mere attraktivt mødested, og det vil være et kæmpe løft for både butikker, cafeer og restauranter. Ja, for hele byen," lyder det fra Erik Helmer Pedersen.

