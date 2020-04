Sidste år var der lang kø, da Outletland åbnede i Gallerierne. Men på grund af coronakrisen er åbningen i år udsat. Arkivfoto

Kæmpe outlet må vente med at åbne i Gallerierne

Børnetøjsoutletten Outletland må udskyde åbningen af outlet i Hillerød på grund af coronakrisen

Hillerød Posten - 05. april 2020

Outletland, som kalder sig Danmarks største børnetøjsoutlet, må vente med at åbne dørene for kunder i Gallerierne i Slotsgade.

Outletland skulle ellers have åbnet i det stort set tomme shoppingcenter 31. marts, men på grund af regeringens tiltag mod coronavirussmitte må børnetøjsoutletten vente med at åbne for salget.

"Så i stedet for at byde kunder velkommen i vores butik i dag bruger vi den kommende tid til at fylde butikken op med endnu flere nye varer til de kommende sæsoner," skriver Outletland i en mail til Hillerød Posten.

Outletland rykkede også midlertidigt ind i Gallerierne sidste år, hvor der ifølge butikken var tusindvis af kunder.

Tøj og legetøj De håber at kunne åbne butikken den 20. april, hvis forholdene igen er til det - lige op til udbetalingen af børnepenge, skriver Outletland.

Der kommer varer fra flere end 35 brands i de 2.000 kvadratmeter butikslokalerne i Gallerierne, som Outletland håber at åbne i. Som noget nyt fylder Outletland også butikken med legetøj til både store og

små.

Outletland forventer at holde åbent i cirka en måned efter første åbningsdag, og hvis alt går godt, vil der være mulighed for at forlænge perioden med et slutsalg.

