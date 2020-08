Kæmpe outlet genåbner i Gallerierne

De åbner 31. august - og det skyldes ifølge medejer af Outletland Andreas Schrøder, at der er "en enorm interesse" for Outletland i Hillerød:

"Vi sørger for altid at tælle kunderne i butikken, så det passer med antal mennesker på de kvadratmeter, som butikken er. Heldigvis er butikken på 2000 kvadratmeter, så der er mulighed for en del folk i butikken, uden de kommer for tæt".